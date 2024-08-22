Росія знову атакує "Шахедами": що відомо про рух БпЛА
Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєнь. Зокрема, ворог знову запустив ударні дрони по українських містах.
Вночі 22 серпня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через запуск "Шахедів". Про те, що відомо про небезпеку – розповідає 24 Канал.
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У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Повітряні сили попросили пройти жителів Миргороду в укриття. Група з 5 БпЛА проходить через Охтирський район Сумщини у напрямку Миргородського району Полтавської області. Курс Південно-Західний. 1 БпЛА з Херсонщини у напрямку Баштанського району Миколаївської області. Курс Північно-Західний. Ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород. Рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний. "Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини.
Миргород – в укриття
Курс – на Миргород
На Миколаївщину рухається дрон
БпЛА у напрямку Полтавщини
У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".
Повітряні сили попросили пройти жителів Миргороду в укриття.
Група з 5 БпЛА проходить через Охтирський район Сумщини у напрямку Миргородського району Полтавської області. Курс Південно-Західний.
1 БпЛА з Херсонщини у напрямку Баштанського району Миколаївської області. Курс Північно-Західний.
Ударні БпЛА на півночі Полтавщини, курс на Миргород.
Рух ударних БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.
"Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавщини.