Росія знову атакує "Шахедами": що відомо про рух БпЛА

Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєнь. Зокрема, ворог знову запустив ударні дрони по українських містах.

Вночі 22 серпня в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через запуск "Шахедів". Про те, що відомо про небезпеку – розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Масовані розстріли" та "хімічна атака": нова хвиля фейків росіян про події в Курській області