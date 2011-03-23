Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека

Увечері 23 березня окупанти запустили по Україні ударні дрони. Перша група безпілотників з'явилася з тимчасово окупованої території Запоріжжя.

Уночі 22 березня внаслідок дронової атаки на Київ загинули три людини. Серед них – батько та його 5-річна донька, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо Росія порушить перемир'я: чи може НАТО застосувати 5 статтю для захисту України

