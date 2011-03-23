Укр Рус
24 Канал Новини України Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека
23 березня, 20:51
11

Росія розпочала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 23 березня окупанти запустили по Україні ударні дрони. Перша група безпілотників з'явилася з тимчасово окупованої території Запоріжжя.

Уночі 22 березня внаслідок дронової атаки на Київ загинули три людини. Серед них – батько та його 5-річна донька, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо Росія порушить перемир'я: чи може НАТО застосувати 5 статтю для захисту України
 

21:51, 23 березня

Чернігівська і Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:49, 23 березня

Увага! м.Харків, м.Дніпро, м.Кам'янське (Дніпропетровщина)!  У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою!

21:46, 23 березня

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з курщини, курс – південно-західний.

21:40, 23 березня

  • БПЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний
  •  БПЛА через Дніпропетровщину, курс – північно-західний;
  • БПЛА на півночі, на північному сході та південному заході Харківщини, курс – південно-західний/західний;
  • БПЛА на півночі Донеччини, курс – східний;
  • БПЛА на сході Кіровоградщини, курс – північно-західний;
  • БПЛА на південному сході Полтавщини, курс –  південний;
  • БПЛА на півночі Херсонщини, курс – західний.
21:34, 23 березня

Увага! У напрямку Харкова ворожий ударний БпЛА з північного сходу.

21:15, 23 березня

Увага! Краматорськ! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з півночі.

21:15, 23 березня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:09, 23 березня

Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:08, 23 березня

Відбій загрози для Одещини.

20:58, 23 березня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА;
БПЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;
БПЛА в центральній частині Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
БПЛА на межі Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, курс – західний/південно-західний;
БПЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс – західний;

БПЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.

20:50, 23 березня

Увага! У напрямку м.Дніпро,м.Кам'янське (Дніпропетровщина) ворожі ударні БпЛА з південного сходу.

20:44, 23 березня

Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.

20:25, 23 березня

Наразі ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір на сході Харківської області, на півночі Донецької, курс – західний, південно-західний, і на півдні Запорізької, курс – північно-західний.

20:23, 23 березня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:22, 23 березня

Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:19, 23 березня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:12, 23 березня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА заходять з ТОТ в північно-західному напрямку.