Росія запустила "Шахеди": для яких областей є небезпека
Уночі 28 квітня окупанти розпочали "традиційні" пуски ударних дронів по Україні. Перша група ворожих безпілотників з'явилася у повітряному просторі нашої країни з півночі.
Упродовж останнього тижня Росія неодноразово заявляла про готовність до миру. Лише за цей період українська ППО знищила 841 повітряну ціль, зокрема крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. І це набагато красномовніший доказ справжніх намірів і планів нашого ворога, ніж його "миролюбні заяви", передає 24 Канал.
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Група ударних БпЛА з'явилася а кордоні Харківщини та Сумщини. Нові групи "Шахедів" повз Богодухів на Харківщині.
Група ударних БпЛА з'явилася а кордоні Харківщини та Сумщини.
Нові групи "Шахедів" повз Богодухів на Харківщині.