На Львівщину під час нічної атаки залетіли три "Шахеди"
Джерело:Максим Козицький
Росія знову запускала по території України дрони-камікадзе. Цього разу "Шахеди" долетіли до Львівської області.
Вночі проти 20 травня Росія знову запускала "Шахеди". Голова Львівської ОВА Максим Клзицький розповів, що 3 дрони залетіли на територію Львівщини.
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Без жертв та постраждалих
Під час нічних тривог на Львівщину залетіли три ворожі безпілотники типу "Шахед". Їх вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони.
Також Козицький розповів, що жертв чи постраждалих у Львівській області нема.
Обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури не постраждали. Системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі,
– зазначив він.
Також голова Львівської ОВА висловив вдячність нашим оборонцям неба.
Росія запустила 29 "Шахедів"
- Російська армія в ніч з 19 на 20 травня атакувала Україну своїми ударними безпілотниками типу "Шахед". По ворожих дронах активно працювала наша протиповітряна оборона.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.
- Командувач Повітряних сил подякував військовим за роботу та наголосив, що разом українці точно дійдуть до перемоги.