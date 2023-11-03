Ворог атакував військовий об'єкт на Івано-Франківщині: виникла пожежа

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Під ударом опинилися західні області, зокрема – Івано-Франківська.

Відомо, що ворог запустив по Україні 38 дронів-камікадзе й керовану ракету Х-59. Сили та засоби ППО збили 24 безпілотники й ракету.

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В Івано-Франківську сталася пожежа

Ворог спрямував дрони-камікадзе й на Івано-Франківську область. Українські захисники збили "Шахед", його уламки спричинили пожежу. Наразі інформація про жертв, постраждалих і руйнування не надходила.

"Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку", – повідомив Клименко у ранковому зведенні після нічної атаки.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнила, що росіяни атакували військовий об'єкт на території області. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Атакував (ворог – 24 Канал) військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано,

– повідомила Онищук.

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