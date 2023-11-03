Ворог атакував військовий об'єкт на Івано-Франківщині: виникла пожежа
Джерело:Ігор Клименко
У ніч проти 3 листопада Росія атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Під ударом опинилися західні області, зокрема – Івано-Франківська.
Відомо, що ворог запустив по Україні 38 дронів-камікадзе й керовану ракету Х-59. Сили та засоби ППО збили 24 безпілотники й ракету.
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В Івано-Франківську сталася пожежа
Ворог спрямував дрони-камікадзе й на Івано-Франківську область. Українські захисники збили "Шахед", його уламки спричинили пожежу. Наразі інформація про жертв, постраждалих і руйнування не надходила.
"Близько 6 ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку", – повідомив Клименко у ранковому зведенні після нічної атаки.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнила, що росіяни атакували військовий об'єкт на території області. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Атакував (ворог – 24 Канал) військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано,
– повідомила Онищук.
Нічна атака дронами-камікадзе: головне
- Росія атакувала територію України дронами-камікадзе у ніч з 2 на 3 жовтня кількома хвилями. Перші сигнали тривоги пролунали близько о 19:47. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атаки ударними безпілотниками. Загалом, повітряна тривога ширилася країною до 05:20.
- Ворог спрямував "Шахеди" на різні регіони країни. Так, щонайменше 10 дронів-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру Харкова. У поліції області повідомили, що внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки, пошкоджені господарчі споруди. Крім того, було влучання в навчальний заклад: зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Унаслідок обстрілу також горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. За попередніми даними, під час нічної атаки на Харківщині минулося без жертв та постраждалих.
- Близько 16 "Шахедів" атакували Львівську область. Як повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, з 16 запущених ворогом дронів вдалось ліквідувати 11. На жаль, є 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.