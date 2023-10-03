Добре попрацювали: Повітряні сили показали, як влучно нищили "Шахеди" на Півдні
Джерело:Микола Олещук
У ніч на 3 жовтня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили успішно відпрацювали й збили майже усі ворожі цілі.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ у мережі опублікував кадри, як українські захисники відбивали ворожу атаку. Він наголосив, що бійці уночі дуже добре попрацювали.
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Як ЗСУ влучними пострілами збивали "Шахеди"
Уночі росіяни вкотре атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". До слова, у вересні ворог запустив рекордну кількість дронів-камікадзе – 503 одиниці. Атаки відбувалися чи не кожної ночі, окупанти брали "паузу" максимум на 2 дні. У жовтні ворог вже тричі запускав "Шахеди" по Україні.
Українські захисники ж продовжують збивати ворожі "Шахеди". У ніч проти 3 жовтня ППО збила майже усі БпЛА, якими Росія намагалася атакувати. Як повідомив Олещук, цієї ночі захищали небо підрозділи:
- 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади,
- 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід",
- 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Також активно збивали "Шахеди" винищувальною авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони.
Сьогодні добре попрацювали в Дніпропетровській та Миколаївській областях!
– прокоментував роботу ППО Олещук.
Як українські захисники нищили "Шахеди": дивіться відео
Нічна атака "Шахедами": головне
- Близько о 00:30 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе "Шахед". Крім того, ворог уночі здійснив пуск крилатої ракети "Іскандер-К".
- На ранок у Повітряних силах повідомили, що ЗСУ знищили 30 повітряних цілей із 32. Загалом було зафіксовано запуск 31 "Шахеда" та 1 ракети "Іскандер-К". Українські захисники збили 29 ударних БпЛА та крилату ракету.
- Над Дніпропетровщиною збили 13 дронів-камікадзе та "Іскандер-К". На жаль, від падіння уламків у Дніпрі спалахнуло приватне підприємство, гараж та автомобіль. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати. Також уламки від "Шахедів" впали на території промислового підприємства в Павлограді. У те ж підприємство було влучання БпЛА. На місці виникла пожежа, яку до ранку ліквідували. Наразі зафіксували руйнування виробничих об'єктів. На щастя, минулося без постраждалих.