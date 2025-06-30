Росія почала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека
Надвечір 30 червня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перші групи ворожих безпілотників зайшли з півночі.
Росія розширює виробництво ударних дронів для посилення атак на Україну. Так, по Харкову ворог вдарив новим БпЛА "Черніка", передає 24 Канал.
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Де є загроза "Шахедів": дивіться на карті
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА . Ворожі БпЛА з Сумщини прямують курсом на Харківщину. Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА .
Ворожі БпЛА з Сумщини прямують курсом на Харківщину.
Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.