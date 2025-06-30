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24 Канал Новини України Росія почала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека
30 червня, 21:24
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Росія почала атаку "Шахедами": для яких областей є небезпека

Анастасія Колеснікова

Надвечір 30 червня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перші групи ворожих безпілотників зайшли з півночі.

Росія розширює виробництво ударних дронів для посилення атак на Україну. Так, по Харкову ворог вдарив новим БпЛА "Черніка", передає 24 Канал.

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Де є загроза "Шахедів": дивіться на карті

21:32, 30 червня

Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:24, 30 червня

Харків – загроза застосування ворогом ударних БпЛА .

21:21, 30 червня

Ворожі БпЛА з Сумщини прямують курсом на Харківщину.

21:14, 30 червня

 Харківщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

21:12, 30 червня

Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:01, 30 червня

 Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.