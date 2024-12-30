Росіяни стали менше запускати "Шахеди": у ЦПД назвали головні причини

Російські війська продовжують тероризувати українські міста, завдаючи ударів дронами та ракетами. Бої тривають на Покровському напрямку, а також за острови на Херсонщині.

У небі фіксують активність "Шахедів", що свідчить про подальшу ескалацію війни. Про це пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал.

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Що означає зменшення кількості дронів

За словами Коваленка, Росія накопичує дрони після логістичних труднощів, спричинених вдалими ударами по місцях виробництва та зберігання запчастин до "Шахедів".

Він зазначив, що зменшення кількості дронів у повітрі не варто сприймати як зниження загрози.

Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась,

– написав керівник ЦПД.

Росіяни вже накопичили значний арсенал ракет різних типів для ураження, зокрема Х-101, "Калібр" та балістику.

До слова, у суботу, 28 грудня, у ЦПД закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже Росія накопичила вдосталь озброєння для атак по Україні впродовж цієї зими. Коваленко зауважив, що немає сенсу спекулювати щодо можливих дат чергових ударів у медіа чи експертному середовищі.

Після масованої атаки 25 грудня росіяни запускали обмежену кількість дронів – до 20 БпЛА. Проте у ніч 30 грудня ворог завдав більш потужного удару 43 "Шахедами" та іншими безпілотниками. Сили ППО збили 21 дрон.