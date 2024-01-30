Нічна атака "Шахедами": по яких об'єктах цілив ворог
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У ніч проти 30 січня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повторюючи тактику минулих днів, ворог знову цілив по прифронтових територіях.
Загалом росіяни запустили по території України 35 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силам та засобам ППО вдалося збити 15 безпілотників.
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Що намагався атакувати ворог
Як повідомили у Повітряних силах, частину ударних БпЛА типу "Шахед" окупанти спрямували по прифронтових територіях. Зокрема, ворог намагався уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
Зазначимо, що до відбиття повітряного нападу у ніч проти 30 січня було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
До слова, ворог не вперше б'є "Шахедами" по прифронтових територіях. У ніч проти 28 січня росіяни також спрямували ударні БпЛА фактично на лінію оборони.
Ворог під час цієї нічної атаки (28 січня – 24 Канал) спрямував "Шахеди" по прифронтовій території, одразу б'ючи по лінії оборони, по об'єктах, які охороняються. Власне, це і війська, і інші об'єкти, які ворог хоче уразити,
– розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Нічна атака 30 січня: що відомо
- У ніч проти 30 січня окупанти атакували не лише "Шахедами", а й зенітними керованими ракетами С-300. Ворог вкотре цинічно вдарив ними по Донецькій області.
- Традиційно росіяни запусти "Шахеди" з трьох напрямків – з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, а також з Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії. Через пуск ударних БпЛА Україною почала ширитися повітряна тривога близько о 20:30, яка тривала до 01:48.
- На жаль, руйнувань уникнути не вдалося. Зокрема, очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що один дрон-камікадзе збили в Дніпропетровській області, однак ще один "Шахед" поцілив по цивільній інфраструктурі, унаслідок чого спалахнула пожежа. Лисак додав, що окупанти спрямували БпЛА на Криворізький район.
- У Миколаївській області також українські захисники збивали ворожі "Шахеди". Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль, пожежу оперативно ліквідували. Водій зазнав черепно-мозкової травми, стан постраждалого наразі стабільний.