Нічна атака "Шахедами": по яких об'єктах цілив ворог

У ніч проти 30 січня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повторюючи тактику минулих днів, ворог знову цілив по прифронтових територіях.

Загалом росіяни запустили по території України 35 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силам та засобам ППО вдалося збити 15 безпілотників.

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Що намагався атакувати ворог

Як повідомили у Повітряних силах, частину ударних БпЛА типу "Шахед" окупанти спрямували по прифронтових територіях. Зокрема, ворог намагався уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.

Зазначимо, що до відбиття повітряного нападу у ніч проти 30 січня було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

До слова, ворог не вперше б'є "Шахедами" по прифронтових територіях. У ніч проти 28 січня росіяни також спрямували ударні БпЛА фактично на лінію оборони.

Ворог під час цієї нічної атаки (28 січня – 24 Канал) спрямував "Шахеди" по прифронтовій території, одразу б'ючи по лінії оборони, по об'єктах, які охороняються. Власне, це і війська, і інші об'єкти, які ворог хоче уразити,

– розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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