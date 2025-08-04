Найбільше постраждав радіоринок: які наслідки атаки дронів на Одещину
- Уночі 4 серпня Росія тероризувала Одесу дронами.
- У ДСНС розповіли, про наслідки, які спричинила ворожа атака.
Уночі 4 серпня противник атакував Одеську область ударними безпілотниками. У місті виникло кілька займань.
О 01:30 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Після 02:00 в Одесі пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал.
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Які наслідки атаки БпЛА на Одесу 4 серпня?
За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Вогнеборці разом із добровольцями оперативно їх ліквідували.
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торговельних павільйонів з електронікою і побутовою технікою. Також масштабна пожежа сталася в недіючому гуртожитку.
В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Російський удар по Одесі / Фото ДСНС
Ліквідація наслідків атаки на Одесу: дивіться відео
До слова, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів поранені троє людей, серед них 4-місячна дівчинка, жінки 40 та 46 років. Дитина – у важкому стані, дорослі – у стані середньої тяжкості.