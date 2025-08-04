Уночі 4 серпня противник атакував Одеську область ударними безпілотниками. У місті виникло кілька займань.

О 01:30 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Після 02:00 в Одесі пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки БпЛА на Одесу 4 серпня?

За даними ДСНС, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Вогнеборці разом із добровольцями оперативно їх ліквідували.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торговельних павільйонів з електронікою і побутовою технікою. Також масштабна пожежа сталася в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Російський удар по Одесі / Фото ДСНС

Ліквідація наслідків атаки на Одесу: дивіться відео



До слова, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів поранені троє людей, серед них 4-місячна дівчинка, жінки 40 та 46 років. Дитина – у важкому стані, дорослі – у стані середньої тяжкості.