Запустили кілька десятків безпілотників, – Ігнат розповів про нічну й ранкову атаку "Шахедами"
Росіяни пізно ввечері 4 січня й під ранок 5 січня запустили по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". За попередніми даними, ворог міг запустити кілька десятків своїх дронів-камікадзе по території нашої держави.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголошував, що наші захисники ще продовжують відбивати ворожу атаку безпілотниками типу "Шахед", передає 24 Канал.
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У Повітряних силах розповіли про атаку "Шахедами"
Ігнат наголосив, що ворожа атака ще триває. Він підкреслив, що є загроза застосування ворожих безпілотників для західних областей, зокрема, для Тернопільської й Хмельницької областей. Крім того, також під ударом може перебувати й місто Старокостянтинів.
"Зазвичай, ви розумієте, що туди багато відправляють БпЛА ударного типу. Зараз дочекаємося відбоїв і будемо давати вже якісь дані", – наголоси речник Повітряних сил.
Він зауважив, що цієї ночі окупанти атакували нашу державу фактично двома хвилями.
Спершу з переходу з вечора в цю добу, і далі вже друга група під ранок почала також атакувати з південно-східного напрямку і рухалася вздовж кордону з Молдовою в північно-західному напрямку,
– сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що, звичайно, вже є збиття ворожих дронів-камікадзе. За його словами, є результати як на півдні, так на сході, а також і в центральних, і в західних областях, і на півночі.
Росіяни двічі пускали "Шахеди" по Україні
- Перша повітряна пролунала в Україні через загрозу "Шахедів" 4 січня близько 20:55. Тоді окупанти атакували кілька областей України, а сумарно тривога тривала близько 4 годин.
- Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Черкаській області є пошкодження ліній електропередач. Там наші захисники неба збили 5 ворожих дронів-камікадзе.
- Крім того, у Херсонській області після атаки "Шахедів" є влучання по адміністративній будівлі та модульному містечку. Внаслідок ворожої атаки постраждали семеро людей.
- Уже під ранок 5 січня в кількох областях України знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Вибухи двічі чули у Хмельницькій області.