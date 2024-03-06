Пошкоджений газогін і рекреаційний об'єкт: ворог вкотре тероризував Південь України "Шахедами"
Джерело:Сили оборони Півдня України
Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами". Внаслідок атаки є значні руйнування на Півдні нашої країни.
Росіяни вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах і промислових об'єктах прибережної зони.
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Дрони спеціально маневрували житловими кварталами
Сили оборони Півдня повідомили, що вночі ворог атакував південний регіон "Шахедами", запустивши їх з тимчасово окупованого Криму. Підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів-камікадзе.
Загалом захисникам вдалося знищити 20 цілей, з них 2 на Херсонщині та 18 на Одещині. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.
Наслідки атаки в Одеській області
Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі.
Пошкодження у житлових будинках на Одещині: фото Сили оборони Півдня
В ОВА повідомили, що наразі правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.
На щастя, минулося без жертв та постраждалих.
Що відомо про нічну атаку БпЛА
- Вночі 6 березня Росія атакувала Україну 42 "Шахедами".
- Повітряні Сили повідомили, що росіяни атакували із чотирьох напрямків – з мису Чауда та Балаклави окупованого Криму та з Курської області та Приморсько-Ахтарська в Росії.
- Сили ППО збили 38 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
- Внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у Хмельницькій області. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів.
- Також є руйнівні наслідки у Сумах – ворог завдав удару по кількох районах міста. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.