Пошкоджений газогін і рекреаційний об'єкт: ворог вкотре тероризував Південь України "Шахедами"

Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами". Внаслідок атаки є значні руйнування на Півдні нашої країни.

Росіяни вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах і промислових об'єктах прибережної зони.

Дивіться також Маневрували поміж багатоповерхівками, – Гуменюк про нічну атаку "Шахедами"

Дрони спеціально маневрували житловими кварталами

Сили оборони Півдня повідомили, що вночі ворог атакував південний регіон "Шахедами", запустивши їх з тимчасово окупованого Криму. Підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів-камікадзе.

Загалом захисникам вдалося знищити 20 цілей, з них 2 на Херсонщині та 18 на Одещині. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

Наслідки атаки в Одеській області

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі.

Пошкодження у житлових будинках на Одещині: фото Сили оборони Півдня

В ОВА повідомили, що наразі правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Що відомо про нічну атаку БпЛА