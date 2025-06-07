Росія атакує "Шахедами" з різних напрямків: де є небезпека
Увечері 7 червня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перші групи БпЛА з'явилася з півночі та півдня.
Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз, з тенденцією до зростання. Юрій Ігнат пояснив, чи може противник атакувати одразу 1 000 БпЛА за ніч, передає 24 Канал.
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Де оголошено повітряну тривогу: дивіться карту
Група ударних БпЛА у напрямку Криворізького району Дніпропетровщини. Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають річку Дніпро поблизу Берислава. Перший "Шахед" на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу! Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА! Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Група ударних БпЛА у напрямку Криворізького району Дніпропетровщини.
Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають річку Дніпро поблизу Берислава.
Перший "Шахед" на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу!
Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!