Росія атакує "Шахедами" з різних напрямків: де є небезпека

Увечері 7 червня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перші групи БпЛА з'явилася з півночі та півдня.

Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз, з тенденцією до зростання. Юрій Ігнат пояснив, чи може противник атакувати одразу 1 000 БпЛА за ніч, передає 24 Канал.

Дивіться також НАТО не має протидії, – РНБО про нову загрозливу зброю, яку використовують росіяни

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться карту

22:39, 07 червня Група ударних БпЛА у напрямку Криворізького району Дніпропетровщини. 22:09, 07 червня Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають річку Дніпро поблизу Берислава. 21:38, 07 червня Перший "Шахед" на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу! 21:06, 07 червня Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА! 19:44, 07 червня Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!



