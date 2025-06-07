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24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами" з різних напрямків: де є небезпека
7 червня, 22:09
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Росія атакує "Шахедами" з різних напрямків: де є небезпека

Анастасія Колеснікова

Увечері 7 червня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перші групи БпЛА з'явилася з півночі та півдня.

Росія збільшує кількість дронів, які запускає по Україні, наразі до 500 за раз, з тенденцією до зростання. Юрій Ігнат пояснив, чи може противник атакувати одразу 1 000 БпЛА за ніч, передає 24 Канал.

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Де оголошено повітряну тривогу: дивіться карту

 

22:39, 07 червня

Група ударних БпЛА у напрямку Криворізького району Дніпропетровщини.

22:09, 07 червня

Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають річку Дніпро поблизу Берислава.

21:38, 07 червня

Перший "Шахед" на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу!

21:06, 07 червня

Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!

19:44, 07 червня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!


 