Вночі на Хмельниччині збили "Шахеди": чи є руйнування та постраждалі

Вночі 7 вересня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". По ворожих дронах відпрацювала ППО. "Шахеди" збили, зокрема, на Хмельниччині.

Які наслідки цієї російської атаки, розповів голова ОВА. Сергій Тюрін сказав, чи є руйнування та постраждалі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччину

Вночі під час повітряної тривоги оборонці неба знищили в Хмельницькій області 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Наразі місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби.

Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Дякую нашим Збройним Силам України!

– підкреслив голова ОВА.

Зауважимо, що цієї ночі окупанти вкотре атакували ударними дронами столицю. У КМВА заявили, що всі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені. Жоден не досягнув своєї цілі.

Внаслідок російської атаки в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за 4 різними адресами. Сталося загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 метрів квадратних. Пожежу вже ліквідували. Попередньо, у Києві без руйнувань і постраждалих.