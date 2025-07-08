Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 8 липня запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди летять дрони
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний. Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний.
Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.