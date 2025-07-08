Укр Рус
24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
8 липня, 20:30
2

Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 8 липня запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Дрон окупантів пролетів над фермерами на Херсонщині: в мережі поширили відео 

Куди летять дрони

 

20:20, 08 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:09, 08 липня

 БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

20:07, 08 липня

БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний.

19:43, 08 липня

Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.