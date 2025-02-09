На Київщині та низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"

Росія продовжує постійно атакувати Україну з повітря. Зокрема, вона знову запустила по нашій території ударні дрони-камікадзе.

Ввечері 9 лютого в кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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