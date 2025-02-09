На Київщині та низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"
Росія продовжує постійно атакувати Україну з повітря. Зокрема, вона знову запустила по нашій території ударні дрони-камікадзе.
Ввечері 9 лютого в кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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На Київщині також тривога. У Харківській, Донецькій та Черкаській областях теж оголосили тривогу. У Сумській області теж тривога. У Чернігівській та Полтавській областях є загроза застосування ударних БпЛА.
Оновлення інформації про рух дронів
Який курс "Шахедів"
На Київщині також тривога.
У Харківській, Донецькій та Черкаській областях теж оголосили тривогу.
У Сумській області теж тривога.
У Чернігівській та Полтавській областях є загроза застосування ударних БпЛА.