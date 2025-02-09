Укр Рус
24 Канал Новини України На Київщині та низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"
9 лютого, 21:40
5

На Київщині та низці областей – повітряна тривога: Росія знову запустила "Шахеди"

Вікторія Кульженко

Росія продовжує постійно атакувати Україну з повітря. Зокрема, вона знову запустила по нашій території ударні дрони-камікадзе.

Ввечері 9 лютого в кількох областях оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів "Шахедами". Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Споряджені ракетами: біля України зараз перебувають 18 Ту-95МС і Ту-160, – монітори

22:14, 09 лютого

Оновлення інформації про рух дронів

  • "Шахеди"на півночі, півдні та центрі Сумщини курсом південно-західним.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на захід.
  • "Шахеди"на Чернігівщині в південно-західному напрямку .
  • "Шахеди" на Харківщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на Київщині курсом на захід, в сторону Білої Церкви.
  • "Шахеди" на Черкащині курсом на південь та в районі Кременчука.
21:39, 09 лютого

На Київщині також тривога.

21:28, 09 лютого

У Харківській, Донецькій та Черкаській областях теж оголосили тривогу.

21:27, 09 лютого

Який курс "Шахедів"

  • "Шахеди"на півночі Сумщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на Чернігівщині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
21:26, 09 лютого

У Сумській області теж тривога.

21:25, 09 лютого

У Чернігівській та Полтавській областях є загроза застосування ударних БпЛА.