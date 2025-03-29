У Харкові "Шахеди" вдарили по Шевченківському району: є загиблий і постраждалі

Увечері 29 березня окупанти обстріляли Харків дронами. У місті зафіксоване влучання ворожого безпілотника, а також відомо про жертву і поранених.

Після 20:00 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після 20:46 у Харкові пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Окупанти б'ють по Харкову

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу "Шахед", по Шевченківському району Харкова.

Синєгубов уточнив, що у Шевченківському районі сталося влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Там одна людина загинула і одна отримала поранення.

Згодом він додав, що кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилось до десяти людей. Серед них – 16-річні хлопець і дівчина.

Ще один удар, за словами чиновника, відбувся по Холодногірському району. На щастя, там минулося без постраждалих.

До слова, видання Bild зазначає, що останнім часом окупанти змінили тактику атак "Шахедами" по Україні. Раніше дрони летіли до цілей один за одним з інтервалом у кілька хвилин. Тепер безпілотники збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом б'ють по відповідному об'єкту.