Це не військові об'єкти: які наслідки атаки "Шахедами" на житлові будинки, адмінбудівлі Харкова

Перед Новим роком, у ніч на 31 грудня окупанти атакували Харків "Шахедами". Зафіксовано 4 влучання.

Росіяни вдарили не по військових об'єктах. Ворог атакував кафе, житлові будинки та офіси.

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Що вже відомо про наслідки російської атаки

Міський голова розповів, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкодження зазнали будівлі у центрі Харкова.

Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося, ми непереможні й незламні!

– підкреслив Ігор Терехов.

Також мер подякував усім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа: дивіться відео

Начальник поліції Володимир Тимошко розповів, що окупанти влучили в житловий будинок в самому центрі міста.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Харків / Фото "Суспільного", з телеграму Терехова

Речник обласної прокуратури розповів, що окупанти о 1 ночі запустили "Шахеди" по центральній частині Харкова. Зокрема, під ворожим ударом був Київський район.

Всього зафіксовано 4 влучання. Їх результатом стало часткове руйнування декількох адміністративних будівель, будівлі кафе та банку. Інформація про травмованих осіб встановлюється,

– зазначив Дмитро Чубенко.

Також додав, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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Наслідки російської атаки: дивіться відео

Зверніть увагу! Ввечері 30 грудня російські терористи завдали ракетних ударів по Харкову. Агресор влучив у житловий будинок і будівлю готелю в центрі міста.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Госпіталізовано 11 осіб. Стан постраждалих легкий та середній. Загрози життю немає, розповів Синєгубов.