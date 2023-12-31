Це не військові об'єкти: які наслідки атаки "Шахедами" на житлові будинки, адмінбудівлі Харкова
Джерело:Ігор Терехов
Перед Новим роком, у ніч на 31 грудня окупанти атакували Харків "Шахедами". Зафіксовано 4 влучання.
Росіяни вдарили не по військових об'єктах. Ворог атакував кафе, житлові будинки та офіси.
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Що вже відомо про наслідки російської атаки
Міський голова розповів, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників пошкодження зазнали будівлі у центрі Харкова.
Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося, ми непереможні й незламні!
– підкреслив Ігор Терехов.
Також мер подякував усім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів.
Внаслідок влучання спалахнула пожежа: дивіться відео
Начальник поліції Володимир Тимошко розповів, що окупанти влучили в житловий будинок в самому центрі міста.
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Наслідки атаки "Шахедів" на Харків / Фото "Суспільного", з телеграму Терехова
Речник обласної прокуратури розповів, що окупанти о 1 ночі запустили "Шахеди" по центральній частині Харкова. Зокрема, під ворожим ударом був Київський район.
Всього зафіксовано 4 влучання. Їх результатом стало часткове руйнування декількох адміністративних будівель, будівлі кафе та банку. Інформація про травмованих осіб встановлюється,
– зазначив Дмитро Чубенко.
Також додав, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.
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Наслідки російської атаки: дивіться відео
Зверніть увагу! Ввечері 30 грудня російські терористи завдали ракетних ударів по Харкову. Агресор влучив у житловий будинок і будівлю готелю в центрі міста.
Очільник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Госпіталізовано 11 осіб. Стан постраждалих легкий та середній. Загрози життю немає, розповів Синєгубов.