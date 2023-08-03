Під час атаки на Ізмаїл "Шахед" росіян міг упасти в Румунії: що каже Міноборони країни

Під час атаки російських дронів на Ізмаїл 2 серпня один з безпілотників окупантів міг впасти в Румунії. Очевидці в Румунії заявляють, що дрони пролетіли дуже низько над будинками.

Голова громади Чаталкіой розповів деталі нічної атаки російських безпілотників на український порт Ізмаїл. За його словами, люди повідомляли про те, що безпілотники пролетіли над їхніми будинками, а один з них упав у лісі.

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У Румунії не знайшли уламків дрона

Громада Чаталкіой межує з Україною по Дунаю і розташована навпроти Ізмаїла. У Міноборони Румунії повідомили, що на місце ймовірного падіння дрона прибула команда фахівців Повітряних сил, але не знайшла уламків. Що більше, у Румунії стверджують, що дрони Росії нібито не порушили румунський повітряний простір.

Дрони, які Росія використала у цих протиправних і невиправданих атаках, у жоден момент не порушили повітряний простір Румунії…

– зазначає відомство.

Водночас журналісти Antena 3 CNN побували у селищі Плауру, що розташоване навпроти Ізмаїла. Місцевий мер каже, що "Шахеди" поцілили буквально за 400 метрів.

Румунія посилила контроль кордону НАТО

Міноборони Румунії заявило, що здійснює постійний моніторинг кордонів НАТО після російських атак на об'єкти України поблизу румунської території.

Водночас у румунському Міноборони зазначили, що "не було виявлено жодної прямої військової загрози території або територіальним водам Румунії".

Міністерство національної оборони рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження невиправданих і незаконних нападів на райони, де проживає цивільне населення, та елементи критичної інфраструктури України,

– підкреслили у відомстві.

У міністерстві додали, що "застосовують заходи підвищеної пильності, встановлені відповідно до національних і союзницьких планів, здійснюють постійний моніторинг національної території, моря і повітряного простору та співпрацюють зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі та стримування будь-якої агресії проти союзної території".

Що відомо про атаку на Ізмаїл