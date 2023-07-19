На підступах до столиці ППО виявила і знищила всі ворожі дрони, – КМВА

19 липня 2023, 06:29
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Джерело:

КМВА

Російська армія вночі 19 липня влаштувала чергову атаку безпілотниками типу "Шахед" на українську столицю. Попри це, протиповітряна оборона виявила та знищила ворожі БпЛА ще на підступах до Києва.

Наразі у КМВА наголошують, що жертв та руйнувань внаслідок цієї атаки – немає. Однак місцева влада ще уточнює дані щодо наслідків атаки. 

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Що відомо про атаку "Шахедами" на Київ

У Повітряних Силах близько 2 години ночі повідомили про тривогу в Київські області. Тоді там виявили ворожі безпілотники типу "Шахед". У столиці тривога почалася на 2 години пізніше – близько 4:41 ранку. 

У Київській обласній військовій адміністрації наголосили, що в регіоні працювала українська протиповітряна оборона. Тому там попросили дотримуватися інформаційної гігієни та не нехтувати елементарними нормами безпеки. 

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – зазначили в Київській ОВА.

Відбій повітряної тривоги у столиці та Київській області пролунали близько 5:40. Після цього про всі деталі нічної атаки висловився очільник Київській міській військовій адміністрації Сергій Попко, наголосивши, що атака "Шахедами" для росіян пройшла безрезультативно.

Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються,
– підкреслив він.

Він також закликав громадян подякувати Силам протиповітряної оборони за вдалу роботу донатами. Наостанок Попко попросив жителів столиці та області берегти себе.

Востаннє Київ атакували 13 липня 

  • Російські військові вночі 13 липня здійснили комбіновану атаку. Всього окупанти випустили по Україні 2 крилаті ракети "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 "Шахедів".
  • Дісталося під час цієї атаки й українській столиці. Тоді українська ППО збила 10 ворожих безпілотників, однак їхні уламки впали у 5 районах Києва
  • Ці уламки також спричинили пожежу в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі української столиці. Внаслідок атаки травми отримали 2 людини: 19-річна дівчина та 23-річний чоловік. 
  • Згодом у мережі показали моторошні кадри наслідків атаки "Шахедами" на Київ. В одній з багатоповерхівок утворилася дірка, а машини, що перебували поруч з будівлею, пом'яли уламки ворожих БпЛА.

Автор: Владислав Кравцов