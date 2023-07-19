На підступах до столиці ППО виявила і знищила всі ворожі дрони, – КМВА
Джерело:КМВА
Російська армія вночі 19 липня влаштувала чергову атаку безпілотниками типу "Шахед" на українську столицю. Попри це, протиповітряна оборона виявила та знищила ворожі БпЛА ще на підступах до Києва.
Наразі у КМВА наголошують, що жертв та руйнувань внаслідок цієї атаки – немає. Однак місцева влада ще уточнює дані щодо наслідків атаки.
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Що відомо про атаку "Шахедами" на Київ
У Повітряних Силах близько 2 години ночі повідомили про тривогу в Київські області. Тоді там виявили ворожі безпілотники типу "Шахед". У столиці тривога почалася на 2 години пізніше – близько 4:41 ранку.
У Київській обласній військовій адміністрації наголосили, що в регіоні працювала українська протиповітряна оборона. Тому там попросили дотримуватися інформаційної гігієни та не нехтувати елементарними нормами безпеки.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – зазначили в Київській ОВА.
Відбій повітряної тривоги у столиці та Київській області пролунали близько 5:40. Після цього про всі деталі нічної атаки висловився очільник Київській міській військовій адміністрації Сергій Попко, наголосивши, що атака "Шахедами" для росіян пройшла безрезультативно.
Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються,
– підкреслив він.
Він також закликав громадян подякувати Силам протиповітряної оборони за вдалу роботу донатами. Наостанок Попко попросив жителів столиці та області берегти себе.
Востаннє Київ атакували 13 липня
- Російські військові вночі 13 липня здійснили комбіновану атаку. Всього окупанти випустили по Україні 2 крилаті ракети "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 "Шахедів".
- Дісталося під час цієї атаки й українській столиці. Тоді українська ППО збила 10 ворожих безпілотників, однак їхні уламки впали у 5 районах Києва.
- Ці уламки також спричинили пожежу в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі української столиці. Внаслідок атаки травми отримали 2 людини: 19-річна дівчина та 23-річний чоловік.
- Згодом у мережі показали моторошні кадри наслідків атаки "Шахедами" на Київ. В одній з багатоповерхівок утворилася дірка, а машини, що перебували поруч з будівлею, пом'яли уламки ворожих БпЛА.