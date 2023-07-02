Сили ППО збили всі ворожі БпЛА в повітряному просторі навколо Києва, – КМВА

Проти ночі на 2 липня ворог влаштував чергову атаку дронами-камікадзе на українські землі. Сили ППО працювали у різних регіонах, зокрема й у Києві.

Упродовж ночі також росіяни застосовували С-300 проти Запоріжжя, була й загроза обстрілу східних областей з наземного балістичного озброєння.

Тут докладніше Атака "Шахедами": у Києві працювали сили ППО, повітряна тривога була у кількох областях України

Атака дронами на Київ: попередньо, усі знищені

Загроза застосування ворогом БпЛА виникла одразу після півночі – тривоги оголосили у південних областях, на Миколаївщині та Херсонщині. За пів години її довелося поширити й на інші регіони поруч. Тоді ж повідомляли й про загрозу ракетної атаки на Одеську область.

Після 2 ночі дрони долетіли до Київської області. У регіоні та в столиці почали свою роботу сили Протиповітряної оборони. Відбій оголосили о 03:20.

Дещо згодом у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили першу інформацію про наслідки атаки ворога. Найважливіша інформація така:

Це була перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів.

Силами й засобам ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявлено і знищено.

Відомості щодо потерпілих чи руйнувань не надходили.

Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються,

– підсумували у КМВА.

Раніше Київ атакували дронами 20 червня

Київ та область 20 червня вночі атакували "Шахедами", і тоді сили ППО спрацювали на відмінно. Дрони заходили на столицю хвилями та з різних напрямків, а повітряна тривога тривала понад 3 години.

А 30 червня росіяни вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами. Зокрема, окупанти випустили 13 іранських дронів-камікадзе на військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. 10 ударних дронів Shahed-136/131 вдалося знищити.

Не можна знімати роботу ППО. Цим ви вбережете і наших воїнів, і своє життя.