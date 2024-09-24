Атака "Шахедами": у Київській області працюють сили ППО

Російські загарбники атакують Україну "Шахедами" вночі 24 вересня. По ворожих дронах на Київщині працюють сили ППО.

Про це заявила Київська ОВА у телеграм-каналі. Що вже відомо про ворожу атаку, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Повітряна тривога в частині областей: Росія атакує "Шахедами"

Атака "Шахедами" на Київщину 24 вересня

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО,

– повідомили в ОВА.

Також закликали не фотографувати й не знімати роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

На Полтавщині пролунали вибухи

Зауважимо, що близько 01:20 у Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".

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Де зараз триває повітряна тривога: дивіться на карті