На Одещині є постраждалі та руйнування внаслідок атаки "Шахедами": хронологія 659 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 21 місяць. Російські військові продовжують терори мирного населення.

Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти агресора, хід контрнаступу, ситуацію на міжнародній арені та головні події 14 грудня пише 24 Канал.

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