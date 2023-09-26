Окупанти пошкодили пункт пропуску між Україною й Румунією, – ОК "Південь"

Російські загарбники вночі 26 вересня вчергове атакували Україну. Внаслідок цього обстрілу на кордоні між Україною та Румунією росіяни пошкодили пункт пропуску.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Цього разу росіяни застосували безпілотники типу "Шахед", передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку пункту пропуску з Румунією

Наталія Гуменюк зазначила, що Одеська область потерпала цієї ночі від повітряних атак. Зокрема, на цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники.

Атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунавʼя. Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування, є інформація про 2 постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу,

– сказала речниця.

Вона також підкреслила, що був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. Також росіяни пошкодили прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

Наостанок Гуменюк наголосила, що результативність роботи Сил протиповітряної оборони надзвичайно висока. За її словами, 10 "Шахедів" над Одещиною знищили наші захисники неба.

Що відомо про атаку на Одеську область