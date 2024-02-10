Будинки харків'ян палають: поліція показала перші хвилини після удару "Шахедами" по місту

Російська окупаційна армія вкотре обстріляла міста України безпілотниками типу "Шахед". Так, під удар ворога потрапив Харків.

Місцева поліція опублікувала кадри перших хвилин після того, як окупанти ударили "Шахедами" по Харкову.

Дивіться також У домі знайшли 5 тіл, з них 3 – діти: моторошні наслідки атаки "Шахедами" по Харкову

Харків під ударом росіян

Як повідомили у поліції, через обстріл дронами-камікадзе в Харкові 14 житлових будинків вигоріло вщент.

Вкотре під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання ворожих ударних БпЛА сталася пожежа. За даними поліції, будинки жителів приватного сектору у вогні.

Внаслідок удару окупантів у Харкові горять будинки: дивіться відео

Патрульні прибули на місце та одразу почали надавати допомогу та проводити евакуацію. Також вони разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки.

Відомо, що на місцях влучання працюють екстрені служби. У поліції зазначили, що вони надають необхідну допомогу, регулюють рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.

Деталі атаки на Харків