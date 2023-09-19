Нічна атака "Шахедами" по Львову: для гасіння пожежі використали робот Magiru
Джерело:Ігор Клименко
Росіяни вночі 19 вересня запустили "Шахеди" по Львову. Внаслідок влучання спалахнула потужна пожежа, до гасіння якої залучили робот Magiru.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також він оприлюднив відео з місця події.
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Пожежу гасили за допомогою робота Magiru
Клименко зазначив, що понад 12 годин рятувальники ДСНС у Львові гасили пожежу в складських приміщеннях, яка виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу. Вогонь розкинувся на понад 9 тисяч квадратних метрів.
На жаль, в результаті влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення. До гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Його ви можете побачити на відео,
– зазначив міністр.
Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів.
"Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж", – пояснив Клименко.
Дивіться відео, як гасили пожежу після атаки дронів:
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Що відомо про атаку "Шахедами"
- Вночі 19 вересня російські безпілотники долетіли до Львівської області. Через деякий час очевидці повідомили про гучні звуки вибухів.
- Міський голова Львова Андрій Садовий згодом розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Туди негайно виїхали рятувальні служби.
- Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Він був працівником складу, в який влучили уламки "Шахедів".
- Росіяни поцілили у склад з гуманітарною допомогою, внаслідок чого близько 300 тонн допомоги вигоріло вщент. Також згорів гуманітарний транспорт, який мав допомагати цивільним.
- Окрім цього, окупанти знищили польський завод, який займався виробництвом вікон. Загальні збитки становлять понад 10 мільйонів злотих, тобто орієнтовно 85 мільйонів гривень.