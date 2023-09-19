Нічна атака "Шахедами" по Львову: для гасіння пожежі використали робот Magiru

Росіяни вночі 19 вересня запустили "Шахеди" по Львову. Внаслідок влучання спалахнула потужна пожежа, до гасіння якої залучили робот Magiru.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також він оприлюднив відео з місця події.

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Пожежу гасили за допомогою робота Magiru

Клименко зазначив, що понад 12 годин рятувальники ДСНС у Львові гасили пожежу в складських приміщеннях, яка виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу. Вогонь розкинувся на понад 9 тисяч квадратних метрів.

На жаль, в результаті влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення. До гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС – пожежного робота Magirus. Його ви можете побачити на відео,

– зазначив міністр.

Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів.

"Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж", – пояснив Клименко.

Дивіться відео, як гасили пожежу після атаки дронів:

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