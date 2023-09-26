Прорахунок росіян: в ОК "Південь" розповіли про мету влучань по території Румунії

Російські "Шахеди" в ніч на 26 вересня вкотре атакували припортову та прикордонну інфраструктуру України. Гучні звуки чули й на території Румунії, а місцеві мешканці повідомляли, що бачили дрони.

Начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що наразі немає інформації про падіння уламків чи приліт безпілотників на територію сусідньої держави. Але на оприлюднених відео помітно, що люди налякані й розуміють, що таке може їм загрожувати.

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Уже не перші атаки

Наші сусіди вже не раз спостерігали за тим, як атакують Україну. Вони відчувають, що також можуть потрапити під небезпеку, адже дрони не є високоточною зброєю. Щобільше, факт бойової роботи, коли під час збиття уламки падали на інші території, вже неодноразово фіксували. Прилітало й на територію сусідньої Румунії.

Вони вже обізнані, як треба реагувати на такі ситуації. З кожним разом відчувають і ясніше розуміють, що необхідно переходити в укриття, навіть тоді, коли атака очевидно спрямована по території України,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

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Чому Росія це робить

Завдавати ударів баражуючими снарядами по території, яка розташована близько до державного кордону з іншою країною – зрозумілий план ворога й добре вирахувана тактика. У такий спосіб, на думку Гуменюк, окупанти хочуть спровокувати порушення нормальних відносин між країнами.

На прикордонно-представницькому рівні у нас є діалог із сусідніми країнами. Всі вони обізнані й попереджені про те, що Україна має намір захищатися в будь-який спосіб, коли відбуваються такі атаки,

– зауважила Гуменюк.

Також вона додала, що наражання інших країн на небезпеку має викликати певну реакцію на світовому рівні.

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