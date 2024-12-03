Удар "Шахедами" по Тернополю: скільки людей у місті залишилися без світла

Російський "Шахед" під час атаки 3 грудня влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. Через це частина декілька тисяч мешканців залишилися без світла.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в етері "Київ 24".

Дивіться також Тернопільщина та Рівненщина знову під ударом: головне про нічну атаку 3 грудня

Енергетики планують усунути наслідки у другій половині дня

Об'єкт енергетичної інфраструктури, по якому був нанесений удар, частково пошкоджений.

У результаті цього близько 5 тисяч абонентів залишилися без світла у Тернополі, а також два села,

– повідомив Негода.

Станом на 10:30 енергетикам вдалося за рахунок технічних рішень забезпечити електропостачанням фактично більшу частину об'єктів житлової інфраструктури. До 14 – 15 години 3 грудня вони сподіваються повністю усунути усі наслідки.

Наразі аварійні відключення електроенергії в Тернополі по наступних вулицях: