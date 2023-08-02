Росія вдарила "Шахедами" по Києву та портах Одещини: що відомо про атаку дронами по Україні

Росія могла атакувати дронами-камікадзе типу "Шахед" Північний Схід, Центр, Північ та Південь України. Про перші пуски ракет стало відомо ще ввечері 1 серпня.

Повітряні сили ЗСУ попередили орієнтовно о 22:30 1 серпня, що вже зафіксували пуски кількох груп дронів типу Shahed з Приморсько-Ахтарська. Вони мали зайти в повітряний простір України після опівночі. Тому вже орієнтовно о 1:00 у багатьох областях оголосили про повітряну тривогу, пише 24 Канал.

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Ворог атакував Україну "Шахедами" з різних напрямків

Повітряні сили ЗСУ попередили орієнтовно о 00:26 2 серпня, що група ударних дронів перетнула повітряний простір на Сумщині та рухалась на Захід.

Була загроза атаки дронами, які рухались з північно-східного напрямку, у Черкаській області.

Після цього стало відомо, що на Півдні:

орієнтовно о 00:59 група ворожих "Шахедів" рухалась над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу;

о 2:33 ворожі дрони атакували Південь Одеської області та заходили вздовж гирла Дунаю.

Окрім того, перед цим була загроза атаки "Шахедами" у Чернігові, Білій Церкві, Вінницькій та Житомирській областях.

Орієнтовно о 2:22 2 серпня "Шахеди" прямували на Київ з південно-західного та північного напрямків.

Росія атакувала Південь України

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор,

– пояснив Кіпер.

Оперативне командування "Південь" зазначило, що Росія атакувала південь Одеської області безпілотниками Shahed-136, які випустила з Азовського моря через Чорне.

Сили протиповітряної оборони працювали невпинно майже 3 години. Військові пообіцяли згодом повідомити про результати бойової роботи.

На щастя, за попередніми даними, люди не постраждали.

Над Києвом збили понад 10 дронів

Вибухи у Києві пролунали орієнтовно о 2:54 2 серпня. Віталій Кличко попередив, що працює ППО та закликав людей перебувати в укриттях через те, що на столицю ще рухалась група ворожих безпілотників.

Вдосвіта 2 серпня у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія здійснила чергову масовану атаку ударними дронами типу Shahed.

Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами та засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 безпілотників були своєчасно виявлені та знищені,

– заявив глава КМВА Сергій Попко.

Попередньо відомо, що уламки дронів впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Станом на ранок 2 серпня відомо, що люди не постраждали, пошкоджені тільки нежитлові приміщення та дорожнє покриття.

Яка ситуація в інших регіонах

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що українські військові у небі над регіоном знищили ворожий безпілотник ''Шахед''. Станом на ранок 2 серпня інформацію про інші області ще не повідомляли.

Скільки дронів збила наша ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили вранці 2 серпня, що вони протягом ночі збили 23 ворожих дрони типу "Шахед". Більшість знищили у Київській та Одеській областях.

На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації,

– пояснили військові.

Вони також додали, що ворог запустив "Шахеди" з трьох напрямків – Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що у Криму.