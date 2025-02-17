Атака "Шахедами" на Полтавщину: пошкоджено будинок, чи є влучання у критичну інфраструктуру
- Окупанти атакували Полтавську область ударними дронами 17 лютого.
- Пошкоджено покрівлю приватного будинку та господарчої споруди.
Росія атакувала Полтавську область ударними дронами в ніч на 17 лютого. Пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку й поряд розташованої господарчої споруди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.
Дивіться також Пошкоджено приміщення СТО й автомобілі: які наслідки атаки "Шахедами" на Сумщину
Які наслідки атаки "Шахедами" на Полтавщину
Сьогодні вночі окупанти атакували Полтавську область безпілотниками. По ворожих дронах відпрацювала ППО.
На щастя, постраждалих немає. У Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди. Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано,
– заявили в ОВА.
Дивіться також У Запорізькій області лунали вибухи та працювала ППО: атака призвела до пожежі
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зауважимо, що цієї ночі окупанти також атакували Запоріжжя, Харків, Суми та Київ. Окрім того, обстріляли Херсон.
Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувати в укритті.