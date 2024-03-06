Маневрували поміж багатоповерхівками, – Гуменюк про нічну атаку "Шахедами"
В ніч на 6 березня Росія знову завдала масованого удару "Шахедами". Деякі безпілотники маневрували між багатоповерхівками в Одесі.
Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що ніч знову була неспокійною. Бойова робота Сил ППО тривала понад чотири години.
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"Шахеди" літали між будинками в Одесі
Як наголосила Гуменюк, це була надзвичайно щільна та масована атака. Лише на Півдні виявили та знищили 20 дронів-камікадзе. Окупанти змінювали маршрути польоту. А деякі "Шахеди" пролітали між житловими будинками в Одесі.
Вони яку вже ніч поспіль маневрують між житловими кварталами і просто поміж багатоповерхівками в Одесі. Два дрони були знищені ще на Херсонщині на так званій "пролітній зоні". 18 – на Одещині,
– розповіла Гуменюк.
Уламки "Шахедів" пошкодили приватні будинки в Одеському районі. На щастя, люди не постраждали, але є певні пошкодження будівель. Зокрема вибиті вікна та пошкоджені дахи. Зараз фіксують цей черговий злочин окупантів та надають допомогу мешканцям, чиї будинки постраждали.
Атака "Шахедами" 6 березня: коротко
- В ніч на 6 березня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Повітряну тривогу оголосили майже в усіх областях України. Все почалося з атаки на Одесу. Також окупанти завдали удару по Сумах.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося успішно знищити 38 з 42 дронів-камікадзе. Росія запустила їх аж з кількох напрямків – Чауда, Балаклава, Крим, Курська область та Приморсько-Ахтарськ. "Шахеди" вдалося знищити у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Сумській областях. Також, окрім дронів-камікадзе, Росія запустила 5 зенітних ракет С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.
- Внаслідок атаки був пошкоджений один із об'єктів інфраструктури на Хмельниччині. Зараз там знеструмлені кілька населених пунктів. Також в одному з будинків пошкодило дах та стелю.