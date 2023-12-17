Старокостянтинів – символ знищення "Шахедів": окупанти вночі знову атакували це місто

Вночі 17 грудня росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Частину знову запустили на Хмельницьку область, зокрема, Старокостянтинів.

Це місто вже стало символом знищення "Шахедів", заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат зауважив, що "Шахеди" зазвичай маневрують по тих самих маршрутах, змінюючи їх на плюс-мінус 10 – 20 кілометрів, щоб зменшити вірогідність знищення.До речі, ворожі дрони-камікадзе прямують, як правило, на Хмельниччину.

Ми вже знаємо, що місто Старокостянтинів стало символом знищення "Шахедів". Ворог теж сьогодні спрямував частину ударних БпЛА саме в цьому напрямку,

– підкреслив речник.

російські загарбники регулярно атакують Хмельниччину дронами-камікадзе. Так, "Шахед" збили й 16 грудня.

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