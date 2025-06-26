МіГ-29 знищує "Шахед" у нічному небі: Повітряні сили опублікували ефектне відео
- Повітряні сили показали, як МіГ-29 знищив російський дрон "Шахед".
- Керував літаком пілот Denfix.
Росія щоночі атакує Україну ударними дронами. У відбитті ворожого нападу беруть участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Також "Шахеди" над українськими містами знищують і винищувачі.
Момент збиття ворожого дрона винищувачем МіГ-29 показали у Повітряних силах, передає 24 Канал.
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Полювання за "Шахедами"
За кермом літака пілот Denfix Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Російський дрон він збиває ракетою класу "повітря-повітря".
На бойовому рахунку цього воїна – понад 20 знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.
Момент знищення "Шахеда": дивіться відео
До слова, у 2023 році пілот "Джеф" на підбитому МіГ-29 знищив російську ППО С-400 у районі Донецька.
Під час польоту ворожий винищувач випустив дві ракети по українському літаку. На висоті 300 метрів крен літака збільшився. Джефу на підбитому літаку вдалося вдарити по російській системі ППО С-400. Після катапультування, пілот приземлився всього у 26 кілометрах до Донецька, безліч ДРГ і російських спецпризначенців.