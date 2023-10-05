Знаємо тактику та справляємось: в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів

У ніч на 5 жовтня російські окупанти випустили по Україні 29 "Шахедів". Це чергова масована атака, якою ворог намагався тероризувати припортову інфраструктуру та логістику регіонів, які прилягають до зони прифронтових областей.

Ворог побоюється, що звідти можуть підтягуватись сили та резерви Сил оборони. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Окупанти роблять ставку на те, що звідти можуть підтягуватись сили та резерви Сил оборони. Вони побоюються цього, не можуть передбачити тактики дій наших підрозділів і намагаються тероризувати регіони України, які здаються їм зараз пріоритетними", – пояснила вона.

Ефективна робота української ППО

Наталія Гуменюк зазначила, що тактика загарбників була передбачуваною. Зокрема, 10 дронів було знищено над Миколаївською областю, 5 безпілотників, які також були знищені, прямували у напрямку припортової інфраструктури Одеської області.

Крім того, працювали воїни Повітряного командування "Центр", 9 дронів було знищено на Кіровоградщині. На жаль, було влучання в об'єкт інфраструктури, де виникла пожежа, але її вдалось оперативно локалізувати. Інформація про постраждалих не надходила.

Результативність роботи сил протиповітряної оборони досить висока, хоч ворог намагався обійти системи ППО. Росіяни запустили одразу декількох груп "Шахедів", щоб вони розосереджували наші зусилля.

Були складні маневри. Ви могли бачити, що спостерігали їх (дрони – 24 Канал) і над Черкащиною, потім вони знову поверталися до південних регіонів. Це тактика, яку ми вже бачили, вивчаємо і розуміємо, як їй протидіяти. У більшості випадків нам це вдається,

– наголосила речниця.

Гуменюк про атаку дронами у ніч на 5 жовтня: дивіться відео

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