Росія запустила "Шахеди" з півночі та півдня: де існує небезпека

Увечері в неділю, 20 жовтня, окупанти розпочали атаку на Україну ударними дронами. Група перших БпЛА з'явилася на півночі.

Повітряний терор від росіян триває. За словами президента Зеленського, країна-агресорка випустила понад 20 ракет, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів по Україні за тиждень.

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