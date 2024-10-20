Росія запустила "Шахеди" з півночі та півдня: де існує небезпека
Увечері в неділю, 20 жовтня, окупанти розпочали атаку на Україну ударними дронами. Група перших БпЛА з'явилася на півночі.
Повітряний терор від росіян триває. За словами президента Зеленського, країна-агресорка випустила понад 20 ракет, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів по Україні за тиждень.
Дивіться також Не тільки для ударів: у ЦПД пояснили, для чого ще Росія використовує "Шахеди"
Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини! Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину! Де лунає тривога в Україні Ворожий БпЛА з Сумщини рухається на Чернігівщину. Чернігівщина – загроза ударних БпЛА! Повітряні сили оголосили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини!
Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину!
Де лунає тривога в Україні
Ворожий БпЛА з Сумщини рухається на Чернігівщину.
Чернігівщина – загроза ударних БпЛА!
Повітряні сили оголосили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.