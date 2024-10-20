Росія запустила "Шахеди" з півночі та півдня: де існує небезпека

20 жовтня 2024, 21:32
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Автор: Анастасія Колеснікова

Увечері в неділю, 20 жовтня, окупанти розпочали атаку на Україну ударними дронами. Група перших БпЛА з'явилася на півночі.

Повітряний терор від росіян триває. За словами президента Зеленського, країна-агресорка випустила понад 20 ракет, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів по Україні за тиждень.

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