Ворог масовано атакував Україну дронами, є руйнування та поранені: усе про нічну атаку 22 січня
- 22 січня Росія атакувала Україну дронами "Шахед", спричинивши руйнування в Миколаївській, Сумській, Київській, Дніпропетровській областях; є поранені серед мирних жителів.
- Сили ППО збили 65 ворожих дронів, серед яких 14 на Сумщині; загалом використано 99 ударних дронів з різних напрямків.
- У Миколаєві пошкоджено будівлі та транспорт, в Сумах постраждали 5 людей, зокрема дитина; у Київській області не зафіксовано жертв.
В ніч на 22 січня Росія атакувала низку українських міст дронами "Шахед". У низці областей є влучення та падіння уламків, що зокрема призвело до руйнувань та поранень мирних жителів.
Росія хаотично атакувала різні частини нашої держави, БпЛА зокрема долітали і до західних областей. Про це повідомляє 24 Канал.
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Наслідки атаки у Миколаївській області
Російські дрони-камікадзе атакували Миколаїв, внаслідок чого, на жаль, були зруйновані будівлі та є постраждалі.
Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку на час рятувальних робіт евакуювали 200 людей.
Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Відомо, що пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження і у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок падіння уламків відбулось шість пожеж на різних локаціях, всі вже ліквідовані.
Від російського удару постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні, наразі вона у важкому стані. Також постраждав 59-річний чоловік, у нього – гостра реакція на стрес. Йому надали першу допомогу, але від госпіталізації він відмовився.
Наслідки ударів по житловій забудові Миколаєва / Фото ДСНС, Миколаївська ОВА
За словами голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, у Миколаєві пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.
Так, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт – вантажний службовий вагон служби колії,
– додав мер міста.
Як вказав міський голова, на щастя, обійшлось без жертв. Рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.
Наслідки атаки по громадському транспорту Миколаєва
У Миколаївській ОВА зазначають, що в області сили ППО збили 9 БпЛА типу "Шахед".
Які руйнування спричинив ворог на Сумщині
Увечері 21 січня російські безпілотники також вдарили по житловому сектору Сум.
У ДСНС кажуть, що внаслідок російської атаки частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Рятувальникам вдалося погасити загоряння у будинку.
На жаль, 3 людей отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Однак, після надання медичної допомоги, вони відмовилися від госпіталізації.
Водночас у Нацполіції повідомили, що внаслідок атаки загалом на Сумщині є 5 поранених, однією з них є п'ятирічна дитина. Там також додають, що пошкоджень зазнали 25 приватних будинків та приміщення підприємства.
Відомо також, що протягом ночі сили ППО на Сумщині збили 14 ворожих "Шахедів".
Руйнування у Сумській області / Фото Нацполіція
Під прицілом була зокрема Київська область
Вночі 22 січня Київщину також атакували дрони "Шахед". Так, голова ОВА Микола Калашник розповів, що внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі,
– зазначає він.
Він зазначає, що в іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж – станом на ранок її відновили.
Наслідки падіння уламків у Київській області / фото Нацполіції
Що було ціллю атаки у Дніпропетровській області
Ворожий БпЛА залітав на територію Дніпропетровської області. У Дніпропетровській ОВА звітують, що підрозділ ПвК "Схід" знищив один російський дрон.
Гучно було на Нікопольщині. Там внаслідок російської атаки є руйнування на одному з підприємств. Пожежу на місці удару загасили рятувальники.
Після опівночі агресор поцілив по району важкою артилерією, вдарив по Покровській громаді. Минулося без жертв та постраждалих.
Які результати роботи ППО
Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, за ніч 22 січня було збито 65 ворожих БпЛА, ще 30 – ніяких цілей не досягли. Загалом ворог використав проти України 99 ударних дронів та їх імітаторів різних типів із напрямків: Чауда – ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
22 січня вночі сили ППО у Хмельницькій області ліквідували 3 ворожих БпЛА типу "Шахед". Звернень про руйнування чи постраждалих не надходило.
У Черкаській області гучно було на Уманщині. За результатами роботи ППО знищено 9 "Шахедів". Постраждалих чи руйнувань немає.