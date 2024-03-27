З півночі летять "Шахеди": які області атакують окупанти

Загарбники здійснили пуски ударних безпілотників. У кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

27 березня пізно увечері стало відомо про рух ворожих БпЛА над Україною. Куди прямують російські безпілотники, читайте далі.

Дивіться також Змогли влучити у ціль, – в ОК "Південь" вказали на підступність удару по Миколаєву