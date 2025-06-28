Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза
28 червня, 19:46
4

"Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза

Маргарита Волошина

Увечері у суботу, 28 червня, окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголосили повітряну тривогу.

На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також Ворог атакував Україну "Шахедами": є жертви та постраждалі в Одесі 

Де є загроза ворожого удару

 

20:33, 28 червня

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Яготин).

20:05, 28 червня

  • БпЛА з півночі курсом на Харків.
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
19:26, 28 червня

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!

19:19, 28 червня

  • БпЛА з Сумщини на Харківщину.
  • БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
19:06, 28 червня

Суми – БпЛА у напрямку міста!

19:00, 28 червня

Сумська область – загроза ударних БпЛА!

16:56, 28 червня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!

16:00, 28 червня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків!