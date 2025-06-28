"Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза

Увечері у суботу, 28 червня, окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголосили повітряну тривогу.

На тлі цього 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

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Де є загроза ворожого удару