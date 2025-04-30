На Рівненщині збили ворожу ціль: деталі від ОВА
- Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що в небі над регіоном сили ППО збили ворожу ціль.
- Повітряна тривога в Рівненській області тривала майже три години, наразі на місці працюють відповідні служби.
Вночі та зранку 30 квітня російські безпілотники вчергове атакували Україну. Під ударом "Шахедів" опинилася зокрема Рівненщина, де збили ворожу ціль.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
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На Рівненщині збили ворожий БпЛА
Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 09:48, а сигнал відбою тривоги пролунав майже через три години – близько 12:36.
Згодом Олександр Коваль повідомив, що сили ППО збили над областю повітряну ціль ворога.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Дякую військовим. Усім спокійного дня,
– йдеться в дописі очільника ОВА.
До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російські війська також атакували Дніпропетровщину. Внаслідок масованої атаки "Шахедів" по місту загинув 53-річний чоловік, також зазнав поранень 78-річний місцевий житель.
Значні руйнування припали на приватний сектор, а також були пошкодження на території підприємства.