На Харківщині внаслідок удару "Шахедом" загорівся будинок і котельня

Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області 16 грудня 2023 року. Поліція області розповіла про наслідки удару "Шахедами" по цивільних об'єктах.

Вночі, 16 грудня, Росія знову здійснила атаку "Шахедами" на Харківщину. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару сталося загоряння приватного будинку.

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Наслідки удару "Шахедами"

Росіяни запустили безпілотник "Шахед", що вдарив по селу Богуславка Борівської територіальної громади.

Внаслідок вибуху сталася пожежа в котельній та житловому будинку, пожежу ліквідували рятувальники.

Поліція Харківської області зазначає, що обійшлося без постраждалих.

Інші обстріли на Харківщині

З артилерії та мінометів ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківської області.

Під обстріл потрапили Червона Зоря, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене. Під постійними ворожими обстрілами перебувають Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 23 години внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. На щастя постраждалих немає.

Синєгубов зазначив, що ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району.

Працюють слідчо-оперативні групи

Поліція Харківської області зазначає, що на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи.

Харківські слідчі разом з криміналістами, вибухотехніками провели 11 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів, відкрили 15 кримінальних проваджень, пов’язаних з воєнними злочинами.

Атака "Шахедами" по Україні 16 грудня: що відомо

Повітряні Сили України повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників на Півдні об 21:19.

Вночі, 16 грудня, російська армія випустила по Україні 31 ударний дрон типу "Шахед". Повітряним Силам вдалося знищити 30 дронів.

Ворог атакував "Шахедами" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ.

Російські дрони знищили у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

З початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 17640 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією Росії, у тому числі злочини щодо зради, пособництва, колабораціонізму. Ця робота триває.