На Хмельниччині збили дрон: які наслідки ворожої атаки
13 грудня 2023, 08:59Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька ОВА
Вночі росіяни атакували "Шахедами" з окупованого Криму. Усі ударні дрони збила ППО. Один з них – на Хмельниччині.
Так, вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Про це інформує 24 Канал.
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На щастя, без постраждалих
На території Хмельницького району сили ППО знешкодили ударний дрон типу "Shahed".
Постраждалих, руйнувань, пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки БпЛА немає. Дякуємо нашим ЗСУ!
– підкреслили в ОВА.
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ППО збила всі балістичні ракети й "Шахеди"
- Вранці у Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну "Шахедами" з району Балаклави, що на тимчасово окупованому півострові.
- Захисники неба збили всі 10 "Шахедів". Більшість – в Одеській області. На жаль, там не минулося без постраждалих і руйнувань.
- О 3 ночі російські терористи атакували столицю. Однак, усі ворожі цілі, які летіли по балістичній траєкторії в напрямку Києва, збила ППО. Так, знищено 10 балістичних ракет.