Нічна атака "Шахедами" на Одещину: 6 поранених, одна людина у тяжкому стані

24 липня 2023, 09:19
Читать новость на русском

Джерело:

Одеська ОВА

Російські терористи вночі 24 липня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". Через нічну атаку є чимало постраждалих.

Унаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених.

Дивіться також Одещину вночі атакували "Шахеди": зруйновано ангар із зерновими

Чотирьох поранених госпіталізували

Один з поранених – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.

Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Що атакувала Росія

Російські терористи атакували портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами Shahed-136.

Три дрони знищили наші сили ППО.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

Росія знищує портову інфраструктуру України

  • Після того, як Москва відмовилася продовжити зернову угоду з ООН і Туреччиною, Росія знищує портову інфраструктуру України. Російські військові масовано обстрілюють Одеську та Миколаївську область.
  • Масовані обстріли Півдня України розпочалися з 18 липня з атаки "Шахедів" і "Калібрів". У ніч на 19 липня окупанти навмисно спрямували ракети на резервуари з олією та зерном.
  • 20 липня російські військові атакували Миколаїв та Одесу. Ворог бив по містах крилатими ракетами, дронами-камікадзе. Росія навмисно використовує типи ракет, які не здатні перехопити сили ППО.
  • У ніч на 23 липня Росія здійснила одну з найбільш жорстоких атак по Одесі. Ворог обстріляв Одесу ракетами і зруйнував найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор.
  • Внаслідок атаки є жертва та багато постраждалих. У російському міноборони заявили, що навмисно атакували цивільні будинки.

Автор: Михайло Гема