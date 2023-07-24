Нічна атака "Шахедами" на Одещину: 6 поранених, одна людина у тяжкому стані

Російські терористи вночі 24 липня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед". Через нічну атаку є чимало постраждалих.

Унаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених.

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Чотирьох поранених госпіталізували

Один з поранених – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.

Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

Що атакувала Росія

Російські терористи атакували портову інфраструктуру річки Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами Shahed-136.

Три дрони знищили наші сили ППО.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

Росія знищує портову інфраструктуру України