ППО працювала три години, є влучання на Одещині: Гуменюк розповіла про атаку дронів на Південь
Російські війська продовжують атакувати об'єкти на території України, зокрема припортову інфраструктуру. Українська протиповітряна оборона ефективно збиває "Шахеди", хоча й фіксують інколи влучання.
У понеділок вранці, 8 квітня, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла про нічну атаку безпілотників на українські області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
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Південь вчергове пережив атаку БпЛА
За словами речниці, російські дрони заходили з боку акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповану Херсонську область. Загалом системи ППО працювали близько трьох годин.
Потужною була бойова робота, протягом трьох годин працювали Сили протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Зокрема, на Одещину ворог спрямував концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури.
Як зазначає Гуменюк, на жаль, фіксують одне влучання на території Одеської області. У Силах оборони Півдня уточнюють, що в Одеському районі пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.
Крім того, уламки збитого БпЛА також уразили АЗС, обійшлось без постраждалих серед людей.
Зверніть увагу! Саме безпілотники типу Shahed-131/136 атакували південні регіони у ніч проти 8 квітня, вдалось збити:
- 4 дрони в Одеській області;
- 1 дрон у Кіровоградській області.
- 1 дрон у Миколаївській області.
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Новини з інших регіонів щодо обстрілу
- У Генштабі заявили, що загалом вночі російська армія атакувала Україну, застосувавши 24 безпілотні літальні апарати типу Shahed. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів.
- Неспокійно було, зокрема, на Київщині. Близько 01:30 (8 квітня) місцеві жителі чули звуки вибухів. Влада наголошувала, що це працюють системи ППО, у жодному разі не варто їх знімати, а також закликала спускатися в укриття.
- Слід додати, що через пуски "Шахедів" повітряну тривогу вночі оголошували в чималій кількості регіонів України. Йдеться про Херсонщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Вінниччину, Хмельниччину, Рівненщину, Харківщину, Донеччину та Житомирщину.