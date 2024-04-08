ППО працювала три години, є влучання на Одещині: Гуменюк розповіла про атаку дронів на Південь

Російські війська продовжують атакувати об'єкти на території України, зокрема припортову інфраструктуру. Українська протиповітряна оборона ефективно збиває "Шахеди", хоча й фіксують інколи влучання.

У понеділок вранці, 8 квітня, начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня розповіла про нічну атаку безпілотників на українські області. Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Південь вчергове пережив атаку БпЛА

За словами речниці, російські дрони заходили з боку акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповану Херсонську область. Загалом системи ППО працювали близько трьох годин.

Потужною була бойова робота, протягом трьох годин працювали Сили протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Зокрема, на Одещину ворог спрямував концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури.

Як зазначає Гуменюк, на жаль, фіксують одне влучання на території Одеської області. У Силах оборони Півдня уточнюють, що в Одеському районі пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Крім того, уламки збитого БпЛА також уразили АЗС, обійшлось без постраждалих серед людей.

Зверніть увагу! Саме безпілотники типу Shahed-131/136 атакували південні регіони у ніч проти 8 квітня, вдалось збити:

4 дрони в Одеській області;

1 дрон у Кіровоградській області.

1 дрон у Миколаївській області.

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