Росія вночі атакувала "Шахедами": скільки дронів-камікадзе вдалося знищити
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Російські окупанти вночі 12 серпня вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Більшість безпілотників було знищено силами ППО.
Противник атакував Україну п'ятьма дромани-камікадзе. Три "Шахеди" росіян було знищено.
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Ворог атакував "Шахедами" з південно-східного напрямку
У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі дрони було знищено у межах Запорізької області.
Крім того, українські військові уточнили, що противник атакував з південно-східного напрямку.
У Запорізькій ОВА зазначили, що ворог запускав БпЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.
Раніше Росія атакувала "Шахедами" Рівненщину
У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками "Шахед" із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.
Усього російські окупанти застосували 10 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 7 ворожих безпілотників.
Для відбиття атаки було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
Під час атаки російські окупанти влучили в нафтобазу на Дубенщині. Унаслідок атаки окупантів, на щастя, немає жертв і постраждалих. Крім того, хімічний та радіаційний фон у нормі.
Разом з тим 10 серпня ворог вкотре намагався атакувати Хмельницьку область. Однак сили ППО завадили противнику втілити його терористичні плани.
Напередодні Росія завдала удару по Прикарпаттю
- Зранку 11 серпня російські військові атакували Івано-Франківську область, здійснивши пуски 4 ракет типу "Кинджал" з повітряного простору Тульської та Липецької областей. Окупанти випустили "Кинджали" з літаків МіГ-31К.
- Одну ракету вдалося збити в межах Київської області: руйнувань і постраждалих внаслідок падіння уламків – немає.
- Водночас одна з ракет ворога влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Унаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик, за життя якого медики боролися понад 2 години.
- У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що противник намагався атакувати "Кинджалами" аеродром у Коломиї. Мовиться про українських пілотів, які готуються до навчань на західних винищувачах, зокрема F-16.