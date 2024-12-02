Дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі: є загиблий і важкопоранені

Уночі 2 грудня Росія атакувала Тернопіль "Шахедами". Ворожий дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу.

Близько 01:12 у Тернополі пролунали перші вибухи. У мережі з'явилася інформація про влучання уламків дрона у багатоповерховий будинок, внаслідок чого трапилося займання у трьох квартирах, передає 24 Канал.

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Трагічні наслідки дронової атаки на Тернопіль

Міська влада підтвердила влучання БпЛА у багатоповерхівку. Керівник ОВА В'ячеслав Негода заявив про пошкодження житлового будинку. Станом на 02:38 там ще тривала ліквідація пожежі і евакуація мешканців.

Також відомо про одного загиблого і поранених.

На жаль, є жертви: є важкопоранені, одна людина загинула... Щиро співчуваю рідним,

– йдеться у повідомленні Негоди.

Міський голова Сергій Надал своєю чергою розповів, що ворожий дрон потрапив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста. "Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу", – написав посадовець.