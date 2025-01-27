На Тернопільщині уламки збитих дронів впали щонайменше у 2 місцях

Уночі Росія атакувала Україну ударними дронами. Вибухи лунали на Тернопільщині.

У ніч проти 27 січня окупанти запустили по Україні 104 "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів з 5 напрямків. Силам ППО вдалося знищити 57 БпЛА, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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На Тернопільщині спрацювала ППО

Як повідомив керівник ОВА В'ячеслав Негода, під час повітряної тривоги з 00:28 по 06:25 в межах Тернопільської області силами ППО було збито 2 ворожих дрони-камікадзе.

Наразі місця падіння уламків встановлюються. Попередньо, це відбулося у районі міст Бучач і Бережани.

Тим часом у Львівській ОВА розповіли, що під час нічної російської атаки ворожий безпілотник перетнув повітряний простір області. Втім, углиб Львівщини він не заходив, а невдовзі повернув на Тернопільщину.

Нагадаємо, що противник завдав масованого удару по Прикарпаттю. Росіяни намагалися влучити по об'єктах критичної інфраструктури. У самому Івано-Франківську трапилися перебої у роботі громадського транспорту.