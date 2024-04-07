Уночі росіяни вкотре атакували "Шахедами": всі ворожі дрони знищили

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по нашій державі, випускаючи, зокрема, "Шахеди". Загарбники наражають на небезпеку цивільних, але й українська ППО – не дрімає.

У ніч проти неділі, 7 квітня, ворог випустив 17 безпілотних літальних апаратів по нашій державі. З-поміж іншого, було гучно в Харкові, спалахнув житловий будинок.

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Росія атакувала дронами Україну

Як зазначають в командуванні Збройних Сил, усі дрони, що застосували загарбники проти міст, ліквідували українські системи протиповітряної оборони.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 безпілотників типу Shahed. Силами та засобами ППО України всі ударні БпЛА знищили,

– пишуть у Генштабі.

Водночас у Силах оборони Півдня уточнюють, що знищили саме 11 "Шахедів" у небі над Дніпропетровщиною. Однак уламки збитих цілей, на жаль, пошкодили кілька будівель та автівки.

Голова ОВА Сергій Лисак констатував, що по два безпілотники приземлили у Криворізькому та Дніпровському районах, а сім – у Кам'янському. Він опублікував фото наслідків падіння уламків.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / Фото очільника ОВА

Ворог також випустив балістику

Сили оборони Півдня вранці 7 квітня, з-поміж іншого, відзвітували, що російська армія вдарила балістикою по Одеській області. Як інформують у пресслужбі, пізно ввечері 6 квітня загарбники по Одесі випустили ракету, імовірно "Іскандер-М", спрямувавши її на припортову інфраструктуру.

Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – у неї акубаротравма.

Під час нічної атаки мер Харкова повідомляв про пожежу в житловому будинку внаслідок російського обстрілу дронами. Ігор Терехов наголошував, що місто відбивається від нашестя ворожих безпілотників.

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Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня розповідала, чому Росія не припиняє тероризувати Україну і здійснює масовані ракетні обстріли цивільної території.

За словами Наталії Гуменюк, російські загарбники не мають значних успіхів на полі бою, але хочуть демонструвати "силу", тому й завдають ударів по цивільних об'єктах.

Робиться це для того, щоб населення цих територій "замислилось". І ми бачимо це намагання просунути тиск на уряд, на владу в країні для проведення якихось домовленостей.

Речниця наголосила, що українська ППО продовжує нелегку роботу та робить усе можливо. Часом відбиття атак дається нелегко, але Україна має на меті мінімізувати наслідки обстрілів.