Бій тривав 10 годин: Наєв показав, як мобільні групи на Півночі знищували безпілотники
Джерело:Сергій Наєв
Російські окупанти атакують українські міста, зокрема, дронами-камікадзе типу "Шахед". У Об'єднаних силах ЗСУ показали, як працюють по ворожих цілях мобільні вогневі групи у складі ППО.
Власне, у ніч проти 25 листопада ворог випустив 75 безпілотників по нашій державі. Вдалось збити 74 з них. Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв констатував, що мобільні вогневі групи працювали понад 10 годин.
Дивіться також Понад 70 збитих дронів та 6-годинна тривога: деталі масованої атаки на Київ 25 листопада
Робота вогневих груп по "Шахедах"
Важливо, що 53% від загальної кількості збитих цілей є заслугою якраз-таки мобільних вогневих груп. Як зазначив Наєв, йдеться про роботу відповідних бригад у складі протиповітряної оборони саме на Півночі України.
Держава-терорист здійснила один з найбільших пусків БпЛА типу "Шахед". Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп в Північній операційній зоні продемонстрували майстерність у знищенні ворожих цілей. Більша частина ворожих безпілотників, а саме 53%, було знищено бійцями мобільних груп,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв висловив подяку кожному воїну, що захищає нашу державу. Він переконаний, що ми переможемо у війні з Росією.
Як мобільні групи ППО працювали на Півночі: дивіться відео
Більше про масовану атаку
- У ніч проти 25 листопада росіяни масовано били "Шахедами" по Києву, у кількох районах столиці впали уламки російських безпілотників. Виникла пожежа в дитсадку. У будинках навколо було пошкоджено вікна.
- Власне, падіння уламків дронів на дитячий садок сталося у Солом'янському районі. Відбій тривоги було оголошено лише близько 8:45 ранку – небезпека для жителів столиці тривала понад 6 годин.
- На жаль, внаслідок російської атаки є постраждалі – 5 людей. Серед них і 11-річна дитина. Це вкотре засвідчує, що Росія зумисне порушує закони та звичаї війни, наражаючи на небезпеку життя цивільних.