Внаслідок обстрілу Шосткинської громади поранені 3 людей: у якому вони стані
- Росіяни вночі 26 липня вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині.
- Внаслідок обстрілу є поранені.
Російські війська вночі 26 липня вдарили по Сумщині. Зокрема, під приціл ворога потрапила Шосткинська громада.
Внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА, Олега Григорова.
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Які наслідки атаки на Сумщину?
Внаслідок атаки на Шосткинську громаду 3 людей зазнали поранення. Зокрема, за даними Григорова, 2 жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані.
З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару,
– повідомив він.
За його словами, внаслідок комбінованого удару відомо про займання 4 приватних будинків. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.
Григоров повідомив, що розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надають необхідну допомогу.
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До слова, під час нічної атаки 26 липня росіяни також скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі спалахнуло кілька пожеж. Понівечена нежитлова споруда.