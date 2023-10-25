Окупанти вночі "Шахедами" атакували Славуту на Хмельниччині: є пошкодження та поранені

У місті Славута Хмельницької області вночі лунали вибухи. На жаль, є пошкодження та поранені.

Мер Славути Василь Сидор повідомив, що на території громади є багато ушкоджень. Місцеві повідомляють, що у багатьох жителів повилітали балкони, вікна та двері.

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У Славуті значні пошкодження

Василь Сидор повідомив, що у місті є поранені. Наразі постраждалим людям надають допомогу – у лікарнях працюють всі фахівці. Він зазначив, що тепло, воду та газ у місті будуть надавати. Сидор пообіцяв надати детальнішу інформацію щодо цього пізніше.

Надається допомога людям, які постраждали. У лікарні всі спеціалісти працюють. Працюватимемо над відновленням,

– сказав Василь Сидор.

Також він повідомив, що у Славуті 25 жовтня не працюватимуть освітні заклади.

Звернення мера Славути: дивіться відео

Виконавчий комітет Славутської міськради створив відповідну комісію, яка обстежуватиме об'єкти за зверненнями жителів. За результатами обстеження, буде надаватися допомога на ліквідацію пошкоджень

Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що у Шепетівському районі на цивільний об'єкт критичної інфраструктури впали уламки дрона. Наразі населений пункт не повідомляється, однак варто зазначити, що містечко Славута також належить до Шепетівського району.

За словами Тюріна, внаслідок вибухової хвилі пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на ранок за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 жителів з різними тілесними ушкодженнями.

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